Звонкие ноты дружбы

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О том, почему необходимы детские музыкальные праздники

Несмотря на сложную ситуацию в мире, фестивальное движение продолжает объединять всё больше юных талантов, потому что песни и танцы – это символы мира, а исполнители – его посланники. Недавно такой творческий конкурс под названием Abanico прошёл в Софии.

Негласное правило

Основатель и руководитель фестивального движения HOPE композитор-аранжировщик, DJ-звукорежиссёр Митя Эффтэрман выступил на фестивале в Болгарии в качестве члена жюри. Собственно, такая смена амплуа – далеко не первый случай в его практике.

– Организатор и директор фестиваля Abanico – Росcи Йорданова. Она постоянный член жюри на всех наших конкурсах, – уточняет Митя Эффтэрман. – С конкурсом Abanico и создателями других фестивалей мы начали дружить ещё лет 15 назад, сначала как руководители делегаций от республики, потом меня стали приглашать как эксперта и члена жюри. И вот уже на протяжении 10 лет мы проводим свои конкурсы. У всех организаторов есть негласное правило назначать даты проведения фестивалей в такие дни, чтобы события не пересекались. Иначе будет сложно собрать членов жюри, а это уже постоянная сработавшаяся команда, где каждый друг друга понимает и всем комфортно работать вместе. Да и участникам не надо будет стоять перед выбором – куда лучше поехать.

Конкурс в Софии проходил два дня, соответственно график мероприятий был очень плотный, особенно для членов жюри. Вместе с танцевальными коллективами на сцене выступили около 400 человек. Кстати, «поджюрить» своим конкурсантам в знакомой компании не получается. Профессионализм и взаимоуважение не позволяют, к тому же каждый дорожит своей репутацией. Тем более система оценки участников предполагает, что при подсчёте общего балла не учитывается самая высокая и самая низкая оценки.

21–22 мая состоится 7-й сезон JUNIOR HOPE online, который проводится в теле­визионном формате. Заявки на участие уже подали пред­ставители Португалии (остров Мадейра), Болгарии, Польши, Словении, Греции, и этот спи­сок будет расширяться.

Яркий мир туриста

В течение предыдущих двух лет организации массовых творческих мероприятий препятствовала пандемия. Однако на момент проведения фестиваля Abanico все карантинные меры в Болгарии уже были сняты. Правило мыть руки перед едой никто не отменял, а всё остальное уже не обязательно. Правда, у некоторых людей ещё сохранилась привычка носить маски, но это уже их личный выбор.

Сейчас зарождается мировой экономический кризис. Повысились ли в столице Болгарии цены, за пару дней тоже не определишь. София сама по себе дорогой город. К примеру, парковочное место в сутки стоит около 200 леев, и его ещё надо поискать. Но если ты приехал в страну на несколько дней, то подобные неудобства можно пережить. Туристы видят мир ярче.

В фестивале приняли участие коллективы и солисты из Молдовы, России, Сербии, Болгарии, Армении, Польши и далёкой Бразилии. География расширяется, и это всегда радует. Тема существующего конфликта и международная политика, естественно, не обсуждались. Это не детские вопросы.

Плюс пляжный сезон

Конкурсы, проходящие в рамках фестивального движения HOPE, как правило, проводятся в курортных городах летом и осенью, когда ещё и солнце ласковое, и море приветливое. GREECE’s HOPE и TURKISH HOPE проходят на побережье Эгейского моря. Это возможность дать ребятам немного отдохнуть. Да и сцены, как правило, устанавливаются на фоне морского пейзажа на центральных площадях курортных городов. Фестивали OBZOR’s HOPE проводятся и в Болгарии – в Несебре и Созополе. Но по-иному взглянуть на Болгарию помогает именно София.

Как уточнил Митя Эффтэрман, 21–22 мая состоится 7-й сезон JUNIOR HOPE online, который проводится в телевизионном формате. Заявки на участие уже подали представители Португалии (остров Мадейра), Болгарии, Польши, Словении, Греции, и этот список будет расширяться. Формат online был изобретён во времена карантина, но он получился настолько удачным, уникальным и востребованным, что организаторы решили его сохранить. Параллельно принимаются заявки на участие в фестивалях в Турции и в Греции. Так что туристы и жители этих стран получат дополнительный заряд положительных эмоций, которые им подарят конкурсанты нового сезона.

В тему

Быть собой на сцене

Ученица 9 класса лицея им. Н. Милеску-Спэтару (Кишинёв) Таисия Бивол успела стать участницей многих международных конкурсов. Девушка серьёзно занимается вокалом и уже выступала на сценах Греции, Турции, Франции, Израиля и других стран. И вот совсем недавно на фестивале Abanico в Болгарии она стала призёром сразу в двух номинациях.

Первая в двух номинациях

– Таисия, в каких категориях ты стала победительницей?

– В категории «Фолк» с украинской песней «Чом ти не прийшов» я получила Гран-при, а в категории «Румынская песня» с Hai la horă заняла первое место и была удостоена золотой медали фестиваля. Я одна представляла нашу страну и выбрала песни на тех языках, на которых говорят жители Молдовы, хотя на самом деле языков гораздо больше. Занимать призовые места всегда приятно, но очень важно не останавливаться на достигнутом и продолжать работать.

– Какие песни тебе нравятся больше?

– Разных жанров. Мне нравится пробовать что-то новое. Я с третьего класса занимаюсь вокалом в музыкальной студии JUNIOR, которая работает при нашем лицее им. Н. Милеску-Спэтару. Мой педагог Виктория Лукьянова приветствует наши музыкальные эксперименты. У нас очень много юных талантливых исполнителей. Наша старшая вокальная группа JUNIOR NEXT, в которой я тоже состою, не раз становилась призёром многих конкурсов.

– Фестивали чаще проводятся летом. Как понравилась Болгария весной?

– Время года роли не играет. Всё зависит от свободного времени. Мне очень нравится путешествовать, открывать для себя разные страны, каждый раз узнавать что-то новое. Последняя поездка оставила нестандартное впечатление о Болгарии. Раньше я её воспринимала только как курортный город. Однако её столица София показала мне, что в этой стране есть ещё и горы, чудесные виды, а главное – прекрасные люди.

– Насколько строгим и объективным было жюри?

– В жюри входили профессионалы из пяти стран – Польши, Болгарии, Молдовы, Армении и Сербии. Оценивали наши выступления очень объективно.

– Ты одержала достаточно серьёзную победу. Будешь участвовать в конкурсах и дальше?

– Конечно, это ряд конкурсов по линии фестивального движения HOPE. А в августе я собираюсь принять участие в песенном конкурсе Vistula Sounds в Польше.

Между писателем и юристом

– На какой знаменитой сцене тебе хотелось бы выступить?

– Мы уже выступали и в больших и в маленьких залах, на площадях разных городов. На самом деле неважно, какая сцена, важно, как встречают тебя зрители, как они тебя слушают и насколько близко принимают твоё творчество. Это взаимопонимание, контакт с залом особенно ценны.

– Ты уже думала над тем, какую профессию выберешь? Станешь певицей или предпочтёшь менее суетливую специальность?

– Для всех выпускников это самый каверзный вопрос, потому что мнения постоянно меняются. Хотелось бы продолжить карьеру певицы, но всегда есть опасения, что она может не сложиться так, как хочется. Пока я вижу две профессии, которые меня привлекают. Мне бы хотелось стать писательницей и, если я остановлю свой выбор на этой профессии, то поеду учиться в Москву в Литературный институт имени А. М. Горького. Если я решу стать юристом (а такая мысль у меня тоже есть), то планирую учиться в Лондоне.

– А как с английским?

– Я учу этот язык с детства и буду заниматься ещё более активно. Приятно, когда едешь в другие страны и можешь свободно со всеми общаться. Так что фестивали помогают развиваться не только в плане творчества.

– Что бы ты хотела пожелать ребятам, которые только начинают принимать участие в музыкальных конкурсах?

– Надо быть собой и не думать о том, что кто-то тебя оценивает. А ещё надо наслаждаться этим временем, моментами, когда ты стоишь на сцене и когда приобретаешь друзей.

Наталья Устюгова