Зверски расправился с бывшим учителем: убийца получил 30 лет тюрьмы

Зверски расправился с бывшим учителем: убийца получил 30 лет тюрьмы

22-летнего гражданина признали виновным в убийстве с особой жестокостью. Молодого человека приговорили к 30 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении закрытого типа.

В октябре прошлого года, находясь в доме своего бывшего учителя в Каларашском районе, злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал наносить удары жертве по голове осколками стекла. Затем в ход пошли ножницы и ножи. В итоге на теле погибшего насчитали 154 раны.

Подсудимый находился под предварительным арестом до вступления приговора в законную силу. Суд также постановил взыскать с него 500 000 леев в пользу родственников убитого.

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