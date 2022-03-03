Звала на помощь: пенсионерке со сломанной ногой помогли выбраться из горящего дома (ФОТО)

Звала на помощь: пенсионерке со сломанной ногой помогли выбраться из горящего дома (ФОТО)

Сегодня утром случился пожар в доме жительницы Оргеевского района. Огонь повредил помещение площадью 9 м2.

Пожарные услышали доносившиеся из дома крики о помощи. Из помещения вынесли 65-летнюю женщину, которая была прикована к постели из-за сломанной ноги. Потерпевшую доставили в районную больницу для оказания медицинской помощи.

Сотрудники ГИЧС вынесли из дома газовый баллон, тем самым предотвратив возможность взрыва. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожности при курении.

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