Зоопарк нового периода

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Алексей Ханцацук – о животных и птицах, ценных кадрах и грандиозных идеях

Наталья Лужина,

info@aif.md

Справка

Муниципальное предприятие «Кишинёвский зоопарк» было открыто 9 мая 1978 года. Сегодня в зоопарке обитает более 1000 животных и птиц, около 140 видов, из которых 10 видов находятся под угрозой исчезновения. Общая площадь составляет 24 гектара.

Есть в Молдове уголки, в которых рождение позитивных эмоций просто неизбежно, где жажда жизни становится сильнее, где душевное состояние лечится быстрее и дешевле, чем в кабинетах психологов. Одно из таких мест – кишинёвский зоопарк, о работе которого рассказывает его директор Алексей Ханцацук.

Сделано с душой

– Как кишинёвский зоопарк пережил длительный карантин?

– Зоопарк – не музей, который можно закрыть на ключ. Наши обитатели нуждаются в постоянном уходе. Конечно, можно было немного расслабиться, но мы решили использовать это время с пользой и занялись ремонтом, благо бюджетные деньги у нас были.

– Когда вы открылись для посетителей после карантина?

– 1 июня 2020 года и больше не закрывались. К тому времени люди уже засиделись дома и с удовольствием приходили к нам. Конечно, соблюдались меры предосторожности.

– Посещаемость растёт?

– Стабильно растёт. К тому же наш зоопарк очень понравился беженцам с Украины, они оставляют очень трогательные отзывы. До пандемии нас посещало около 300 тыс. человек в год, в этом сезоне ожидаем не менее 350 тыс.

– Люди приходят к вам, чтобы посмотреть на животных и птиц. Что им ещё можно предложить?

– Не всё так просто. Есть частный зоопарк в Бардаре, где не так много животных, тем более экзотических, но люди неосознанно едут туда, чтобы встретиться с детством. Там всё по-домашнему. Мы тоже идём по этому пути. Наши сотрудники создают уют. Каждый делает это по-своему, но в итоге всё получается так, как нужно. У нас в гостях некоторое время находился директор Харьковского городского государственного зоопарка Алексей Григорьев. Они буквально за 2–3 года провели его реконструкцию, которая обошлась в €170 млн. Ему у нас понравилось. У нас вложено много ручного труда, а главное, души, и каждый руководитель секции – хозяин.

Все спрашивают, когда в кишинёвском зоопарке будут слоны? Для того чтобы построить слоновник по международным стандартам, необходимо от €15 млн до €25 млн. Отдельный вопрос – закупить животных, а потом их содержать в необходимых условиях. Поэтому у нас нет ни слонов, ни бегемотов, ни других животных, привыкших к постоянному теплу.

Лучше меньше, да лучше

– Входные билеты у вас продаются по весьма скромной цене. Для постоянных посетителей есть какие-то льготы?

– Нам давно хочется идти в ногу со временем, ввести электронные билеты. Но это не наш уровень решения вопроса. Входной билет для взрослого летом стоит 30 леев, зимой – 25. Детские, пенсионные, студенческие – по 5 леев. Детям до 7 лет вход бесплатный. Раньше нас спасал городской бюджет, но сейчас мы ощущаем дефицит средств.

– Вообще реально, чтобы зоопарки могли себя прокормить?

– Официально были озвучены два зоопарка, которые якобы существовали за свой счёт. Один в Сан-Диего, однако он получал около полумиллиарда долларов в качестве грантов. Второй – океанариум в Балтиморе, но там входной билет дорогой.

– Каждый год количество видов животных, проживающих в зоопарке, меняется. Почему сейчас их несколько меньше, чем 10 лет назад?

– Зоопарк – во всех смыслах живой организм. Всё меняется. Больше – это не обязательно лучше. В советское время от числа видов животных зависела категория зоопарка, но создавать им комфортное проживание в определённых климатических условиях было сложно.

– Численность, следует полагать, тоже условная. Нельзя пересчитать всех уток и черепашек в пруду…

– И сурикатов у нас очень много, они хорошо себя чувствуют в стае. Этот принцип характерен и для волков. По учётной ведомости, у нас около 20 крякв, де-факто зимой их прилетает около тысячи. На самом деле лучше меньше видов – важно, чтобы животным было комфортно. В Европе есть зоопарки, где проживают до 10 видов животных. Они уходят от количества к качеству. Есть уголки живой природы, где только один вид животных, например слоновники.

В фаворе – приматы

– Часто люди нарушают правила поведения, установленные в зоопарках?

– Мы просматриваем записи с видеокамер и всё больше убеждаемся, что наши постоянные посетители становятся нашими верными помощниками. Мы им благодарны. Они объясняют новичкам, что кормить животных нельзя, а по секрету рассказывают, что если уж кидать еду, то это должны быть сухарики. На самом деле животным будет лучше, если их не подкармливать. Они питаются нормально. Уже около 10 лет у нас нет отравлений животных, а раньше некоторые посетители в еду добавляли битое стекло, отраву.

– Зачем?

– Так устроен человек. Но это вопрос к психиатрам.

– Какие животные больше нравятся посетителям?

– У каждого свои предпочтения, но большинству нравятся приматы. Обезьяны, являясь нашими ближайшими родственниками, очень на нас похожи. Мы наблюдаем за ними, а они – за нами.

– Кто нравится вам?

– У меня всё иначе. Большинство животных я привозил в зоопарк лично. Всех люблю. Один из самых сложных зимних переездов был, когда я практически в обнимку спал со снежным барсом. Это сильное, скрытное, благородное животное, не выпячивающее свою сущность. Нам обоим было тяжело – может, поэтому я его для себя и выделяю.

Люди – самое ценное

– Ваши сотрудники, в хорошем смысле, люди сумасшедшие. Но хватает ли вам специалистов?

– В каком-то смысле, да – наши работники немного сумасшедшие и полностью отдаются своему делу. Возвращаясь к пандемии, уточню, что она немного прекратила утечку кадров за границу. У нас несколько подросли зарплаты, но их не сравнить с европейскими, поэтому мы всё-таки испытываем дефицит кадров. Это не только зоологи и ветеринары. Нам нужны хорошие слесари, плотники и т. д. Чего скрывать, у нас такие же проблемы, как и у всех. Если 23 года назад средний возраст сотрудников зоопарка составлял 27–28 лет, то сейчас – около 60. Стареем. Таковы реалии. Люди – самое ценное, что у нас есть.

– У вас очень сильная ветеринарная служба…

– У нас много специалистов, признанных на международном уровне. Руководитель ветеринарной службы Юрий Панарин проводит уникальные операции, на базе которых можно влёгкую написать докторскую диссертацию и не одну. Мы вместе учились. Четверть века назад я попросил его прийти в зоопарк на две недели, чтобы помочь мне. С тех пор он здесь.

Без слонов и бегемотов

– Как скажется энергетический кризис на зоопарке?

– Об этом даже говорить страшно. У нас есть несколько видов животных, которым необходимо постоянное тепло в зимнее время. Ещё в прошлом году, когда назревал дефицит в поставке энергоносителей, мы искали альтернативные решения. Поэтому крайне неохотно берём энергозатратных животных. Все спрашивают, когда в кишинёвском зоопарке появятся слоны? Для того чтобы построить слоновник по международным стандартам, необходимо от €15 млн до €25 млн. Отдельный вопрос – закупить животных, а потом их содержать в необходимых условиях. Поэтому у нас нет ни слонов, ни бегемотов, ни других животных, привыкших к постоянному теплу.

– В собственности зоопарка – 24 гектара земли. Но ведь не все освоены?

– У нас есть грандиозная идея расширения зоопарка, точнее – его генеральная реконструкция. Смысл заключается в том, что на неосвоенных площадях мы будем строить новые дома для животных, а на старой территории сохранится зона отдыха. В других странах во время ремонта и расширения вольеров животных отправляют на передержку в другие зоопарки. В Молдове их нет. Украина сейчас тоже не сможет принимать, а в Евросоюзе очень высокие требования. Так что запасные, пока не освоенные территории, – это идеальный вариант. Но для расширения нам надо ещё немножко денег.

Нужно быть реалистом

– Как вы попали в свою профессию?

– Если честно, родственники наставляли. Отрицали и предлагали разные варианты. В итоге я остановился на ветеринарии. Между прочим, мог быть весьма неплохим ветеринарным врачом, это мне нравилось. Директором стал по случаю. В мэрии передо мной поставили задачу быстро поднять зоопарк, даже подумать не дали. Но у меня сработали здоровые амбиции. Посчитал, что за пару лет справлюсь, а потом уйду в бизнес, открою ветеринарную клинику. Но… как-то затянуло.

– Вы сказали, что очень дорого содержать слоновник. Следует полагать, создание аквариума Молдове тоже не грозит?

– Теоретически можно построить всё, что угодно, но мы должны реально оценивать свои возможности. Городской бюджет не безразмерен. У нас много детей из социально уязвимых слоёв, которым нужна помощь. Наверное, если постараться, мы можем построить даже океанариум и показать детям морских котиков, акул, других морских животных и рыб, но сейчас лучше помочь маленьким гражданам материально.