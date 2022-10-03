“Золотой бочонок”: в рамках Дня вина были награждены лучшие домашние виноделы

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Торгово-промышленная палата Молдовы наградила победителей конкурса “Золотой бочонок” – ХХ конкурса лучших домашних вин. Были оценены около 400 домашних вин, из которых 117 вышли на национальный этап, а 9 стали победителями. Главным призом для победителей конкурса стала бочка на 100 литров.

Как отметил на церемонии награждения глава торгово-промышленной палаты Серджиу Харя, конкурс подчёркивает традицию производства качественного домашнего вина.

Вино оценивают профессиональные дегустаторы, а самые опытные виноделы-любители получают награды. Я горжусь нашими виноделами, которые, несмотря на все препятствия – пандемию, экономический кризис, засуху, войну, – продолжают работать и удивляют нас хорошим вином, – отметил Харя.

Главный приз конкурса в номинации “Лучшее белое вино” получил Юрий Белиогло из села Казаклия. За “Лучшее красное вино” награду получил Игорь Донцу из Каушан. В категории “Лучшее розовое вино” победителем стал Андрей Еремия из Яловен, пишет moldpres.md.

Главный приз в номинации “Вино с выдержкой не менее полугода” получил Тимофей Погор из Яловенского района. За “Лучшее красное вино” награду получил Адриан Киврига из Унген.

Главный приз в номинации “Ликёрные вина” получил Ион Николенко из Каушан. А за лучшее “Вино из отечественных сортов и сортов новой селекции” награды удостоен Михаил Андриеш из Каушан.

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