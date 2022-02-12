Золото, сигареты и пистолеты: какую “запрещёнку” пытаются провезти граждане через границу

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С 4 по 10 февраля сотрудники Таможенной службы предотвратили 31 попытку незаконного провоза товаров. Среди наиболее часто встречающихся товаров, перевозимых нелегально, значатся табачные и ювелирные изделия, мобильные телефоны, одежда, мебель, автозапчасти.

В указанный период на КПП “Леушены” зарегистрировали 17 попыток незаконного провоза товаров. В результате были обнаружены: автозапчасти, одежда, мебель, мобильные телефоны, пневматический пистолет, 4 меча и пр.

В столичном аэропорту при проверке багажа ​​пассажиров рейса “Стамбул-Кишинёв” таможенники обнаружили радиостанции и более 50 наименований золотых изделий без документов о происхождении. Также в аэропорту и на таможенных постах “Костешты” и “Леушены” были пресечены 4 попытки контрабанды табачных изделий. В общей сложности было конфисковано более 900 пачек сигарет, пишет unimedia.info.

Автозапчасти и иные незадекларированные товары также обнаружили на постах “Тудора”, “Джурджулешты-2” и Паланка.

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