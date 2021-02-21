Знакомство в ночном клубе закончилось кражей

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За помощью в уголовный розыск Бендер обратился 36-летний мужчина. Он попросил оперативников разыскать его пропавшие золотые изделия.

Мужчина рассказал, что на прошлой неделе был в клубе, выпивал. В заведении познакомился с девушкой. Пригласил даму на кофе к себе домой, чтобы продолжить знакомство. Пока думал, чем угостить новую знакомую, девушка вышла в другую комнату под предлогом телефонного разговора. А дальше в срочном порядке засобиралась домой.

После визита гостьи хозяин квартиры обнаружил пропажу ювелирных украшений. Изделия из золота и серебра лежали в шкатулке как раз в той комнате, куда заходила девушка. Это и стало главным аргументом в подозрении о совершенной краже, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Сотрудники уголовного розыска оперативные мероприятия провели профессионально и быстро. В тот же день подозреваемую нашли.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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