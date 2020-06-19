Знайте свои права

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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обжаловать протокол

Реально ли гражданам, нарушившим режим самоизоляции и получившим за это огромные штрафы, обжаловать их в судебных инстанциях? А. Тома, Кишинёв

– Как правило, протокол об административном правонарушении заинтересованное лицо вправе обжаловать в течение 15 дней с момента ознакомления. По Кодексу РМ «О правонарушениях», жалоба на протокол подаётся в компетентный суд, но через констатирующий орган, который оформил этот документ.

Главными основаниями для аннулирования протокола являются: 1) нарушение формы его оформления (неверно указаны персональные данные правонарушителя, отсутствует его подпись, не предоставлен переводчик, не вручены под роспись на бумажном носителе права и обязанности лица, в отношении которого составлен протокол и т. д.); 2) явная необоснованность выдвинутых обвинений.

В резолютивной части жалобы следует указать требования об аннулировании протокола и решения о наказании, а также восстановление в нарушенных правах.

Знайте: если жалоба оформлена юридически грамотно, суды зачастую принимают решения об аннулировании протоколов и восстановлении в правах физических и юридических лиц.

Верните деньги за путёвку!

Будут ли туроператоры возвращать деньги туристам, чей отдых сорвался из-за эпидемии коронавируса? А. Плэчинта, Сороки

– По Закону РМ № 352 от 24.11.2006 г. «Об организации и осуществлении туристической деятельности в Республике Молдова», туристы имеют право на получение в полном объёме услуг, предусмотренных договором о туристических услугах, и на возмещение материального и морального ущерба, причинённого несоблюдением условий договора о туристических услугах.

Парламент РМ официально не признал карантин форс-мажором, и компании не могут ссылаться на эту норму. Так что если туроператор отменил тур, но не предложил перебронировать поездку, вы имеете полное право на обращение в суд за защитой своих нарушенных прав.

Удалёнка: добровольно или принудительно?

Похоже, после пандемии многие сотрудники продолжат работать дистанционно. Работодатели от этого формата деятельности только выигрывают, экономя на аренде помещений и других затратах. А вот сотрудник многое теряет: общение с коллегами, комфортные условия работы, которые дома есть не у всех. При том приобретает круглосуточную доступность для своего руководства. Как поступить, если меня переводят на удалёнку, а я не хочу? О. И., Бельцы

– Если сотрудник не желает переходить на дистанционный формат работы, работодатель не может его заставить. А вот для работников школ, детских садов, бассейнов, аквапарков, фитнес-центров и других учреждений ситуация иная. В отношении этих учреждений изданы распоряжения об их закрытии или приостановке работы.

Вопрос перевода на удалённую работу должен решаться в ходе переговоров с работодателем. Если работник не намерен давать на это согласие путём подписания соответствующего соглашения к трудовому договору о том, что стороны меняют условия трудового договора, то работодатель в одностороннем порядке изменить свои условия труда не вправе.

Но самое главное – нельзя мешать самоизоляции сотрудников, потому что в случае наступления тяжёлых последствий и работнику, и работодателю может грозить ответственность по ст. 76/1 Кодекса РМ «О правонарушениях», предусматривающей наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которые ставят под угрозу общественное здоровье.

Не по собственному желанию

После трёхмесячного сидения дома из-за пандемии руководство фирмы предложило мне написать заявление на увольнение по собственному желанию. Что Трудовой кодекс говорит об увольнении сотрудников во время пандемии? А. Негру, Бессарабка

– Действующее трудовое законодательство РМ не знает особого порядка увольнения во время пандемии. И есть пару вариантов, когда можно персонал сохранить и расходы компании сократить. Например, сотрудник может на время эпидемии уйти в отпуск за свой счёт либо может оформить технический простой. Но инициатива должна исходить от самого работника и не под давлением руководства. Администрации лучше воздержаться от увольнений в период кризиса. Работник может обратиться в суд с заявлением, что компания нарушила его права. Ситуация с пандемией коронавируса может стать основанием для восстановления сотрудника в должности и взыскания ущерба за счёт предприятия.

Разрывающие тишину

Живу в столичном районе Старая Почта. Каждую ночь просыпаюсь от дикого рёва мотоциклов, чьи владельцы ездят по городским улицам без глушителей. Почему байкеров за это никто не наказывает? Разве правила соблюдения тишины на них не распространяются? А. Бугаеско, Кишинёв

– Скажу сразу: неправомерность громкой езды – вопрос спорный. Кодексом РМ «О правонарушениях» (статья 357) предусмотрена ответственность как для физических, так и для юридических лиц. Относительно езды транспортных средств в ночное время этим законом никаких ограничений не установлено. Ограничения касаются громкого пения, подачи звуковых сигналов, пользования аудиовизуальной аппаратурой, установленной на повышенную громкость в жилищах или общественных местах, иных подобных действий.

Понятно, что в городе должна соблюдаться тишина, а мощный двухколёсный мустанг в городе не только не нужен, но и очень опасен. Советую вам жаловаться в полицию на нарушителей, ссылаясь на статью 228 упомянутого кодекса. Она устанавливает ответственность за эксплуатацию транспортных средств, имеющих технические неисправности в тормозной системе или механизме рулевого управления, системах освещения или сигнализации, эксплуатацию переоборудованных транспортных средств без наличия соответствующего разрешения. Штрафы предусмотрены, конечно, мизерные, но они есть – от 450 до 600 леев с назначением трёх штрафных очков. Также можно сослаться на статью 236 того же кодекса, которая предусматривает ответственность за превышение скорости движения, установленной на соответствующем участке дороги.

Прививки за счёт государства

Что молдавское законодательство говорит об обязательной вакцинации населения? О. Дручок, Дрокия

– Правительством РМ утверждена Национальная программа иммунизации на 2016 – 2020 годы. Её цель – снижение заболеваемости, инвалидности и смертности путём обеспечения населения гарантированной государством обязательной вакцинацией против туберкулёза, вирусного гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, кори, эпидемического паротита, краснухи, инфекций, вызываемых гемофильной палочкой типа b, ротавирусами, пневмококками, а также дополнительными вакцинациями по эпидемическим показаниям контингентов высокого риска по заболеваемости, распространению инфекции и смертности.

Настоящая программа реализуется службой превентивной медицины совместно со службой первичной медицинской помощи.

Когда все дома

Прилетев из-за рубежа, я поселился в квартире, где живёт моя мать. Нарушаю ли я карантин, проживая с другими членами семьи в одной квартире? И. Липко, Бельцы

– По Закону РМ №10 от 03.02.2009 г. «О государственном надзоре за общественным здоровьем», карантин предусматривает ограничение перемещения, изоляцию лиц, подозреваемых в инфицированности, но не больных, а также перемещение багажа, контейнеров, транспортных средств и ценностей, предполагаемых заражёнными. Карантин устанавливается, чтобы предупредить возможное распространение инфекции или заражения. На время пребывания гражданина дома ему выдаётся больничный лист.

Соблюдать карантин также обязаны те, кто вернулся из стран, неблагополучных по коронавирусу. Основное правило 14-дневного карантина – не покидать квартиру или дом.

Подготовила

Татьяна СОЛОВЬЁВА