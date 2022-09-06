Знай свой статус

0

О том, почему важно проводить тестирование на ВИЧ

Наталья Устюгова, info@aif.md

По данным специалистов Больницы дерматологии и инфекционных болезней, в Молдове значительно возросло число молодых людей, инфицированных вирусом иммунодефицита человека. Казалось бы, этот факт должен настораживать, однако эксперты по этому поводу паниковать не спешат.

Волнующая статистика

В 2021 году положительный результат на наличие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) был подтверждён у 797 человек. Этот показатель ниже, чем в 2019 году, т. е. до начала пандемии. Но 2022 год бьёт все рекорды: только за первое полугодие был подтверждён 751 случай инфицирования. Специалисты поясняют данный рост тем, что во время пандемии люди реже посещали врачей. Сейчас количество тестирований возросло, соответственно увеличилось и число выявляемых случаев. В настоящее время в Молдове официально диагноз ВИЧ установлен примерно у 10 тыс. человек. Однако по оценочным данным инфицированных должно быть около 15 тыс. То есть около 5 тыс. не знают о своём статусе, и эта цифра действительно волнует врачей.

Напомним, что при заражении ВИЧ большинство людей не испытывают никаких ощущений, на протяжении долгих лет после инфицирования человек может чувствовать себя здоровым. До стадии СПИД (синдром приобретённого иммунодефицита) может пройти 8 – 10 лет, но тогда уже бывает поздно.

– Для того чтобы узнать свой ВИЧ-статус, всего-навсего надо пройти тест, результат которого известен уже через 15 минут, – поясняет координатор Национальной программы борьбы со СПИДом и болезнями, передающимися половым путём, врач-инфекционист Юрий Климашевский. – Тестирование можно пройти как в государственном медицинском учреждении, так и в неправительственных организациях. Кроме того, в Молдове действует сеть аптек, которые выдают такой тест бесплатно. Естественно, если он положительный, следует обратиться к специалистам. При таком диагнозе самолечение неуместно. Принудительное тестирование мы применить не можем, потому что это приравнивается к нарушению прав человека. И вообще, метод принуждения только усугубит ситуацию.

Юрий Климашевский уточняет, что более 90% инфицирования происходит половым путём, то есть если человек доверился своему партнёру или пренебрёг мерами предосторожности. Использование презервативов практически на 100% снижает риск заразиться ВИЧ, гепатитами и различными венерическими заболеваниями.

В целом ситуация в Молдове не является эпидемиологической. Но для того чтобы эпидемия не вспыхнула, нужно усердно работать как государственным, так и неправительственным организациям.

Даже онкологических заболеваний люди не так боятся, как СПИДа, потому что рак – это не социально осуждаемый диагноз, это как бы несправедливость. Когда же мы говорим о ВИЧ, люди воспринимают это как клеймо, не рассказывают о своей проблеме.

Всем возрастам покорный

Как и при любом заболевании, очень важна профилактика ВИЧ/СПИДа, и превентивные меры заложены во многих государственных программах. Определены группы риска и для каждой из них разработан план мероприятий. К таким группам относятся мужчины, поддерживающие сексуальные отношения с мужчинами, работницы коммерческого секса и потребители наркотиков. Сейчас в этот список добавляют заключённых, ну и, наверное, в будущем как-то придётся учитывать и миграционные процессы. В большей части средства для профилактики ВИЧ выделяются Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией, а к самой работе активно подключаются неправительственные организации.

– В Национальной программе профилактики и контроля ВИЧ/СПИД и инфекций, передающихся половым путём, обозначены все рекомендации к действиям, – уточняет руководитель отдела Дневного центра для людей – потребителей психоактивных веществ из общественной организации Inițiativa pozitivă Людмила Марандич. – Есть обычные услуги, такие как раздача презервативов, шприцев и средств гигиены. Но есть люди из группы риска, которые переходят на более высокий уровень, и им нужна психоэмоциональная, социальная, а иногда и юридическая поддержка. Наша работа также скоординирована с муниципальной программой Кишинёва, где предусмотрены действия по снижению заражения ВИЧ.

Людмила Марандич обратила внимание на то, что в части профилактики ВИЧ молодёжь становится более образованной, но мы не должны забывать, что этот сегмент постоянно обновляется. Так что с этой категорией надо работать постоянно. После пандемии, когда люди погрузились в интернет-пространство, необходимо активно использовать социальные сети. Но эта болезнь – удел не только молодых, средний возраст выявленных с ВИЧ 39 лет.

Не доводить до СПИДа

Что касается тестирования, лечения и контроля терапии ВИЧ, то на это львиная доля средств заложена в государственном бюджете, а это около 25 – 27 млн леев в год. Немалые расходы несёт и Национальная компания медицинского страховая, которая берёт на себя очень дорогое лечение больных на стадии СПИДа. Амбулаторное лечение ВИЧ-инфицированного обходится примерно в 1,5 – 2 тыс. леев в месяц. Стационар и диагностика больного в стадии СПИДа за такой же период может обойтись до 50 тыс. леев.

Несмотря на то что антиретровирусная терапия (АРТ) предоставляется государством совершенно бесплатно, около 35 – 40% молдавских граждан с ВИЧ лечение не принимают. В этот процент попадают и мигранты. Если они едут в западные страны и заявляют о своём статусе, им могут предоставить необходимые лекарства. Если они работают на Востоке, бесплатного лечения не получат. В этом плане Молдова максимально приближена к цивилизованным странам. Мы поддерживаем всех, в частности речь идёт о беженцах с Украины.

– У нас собраны номера телефонов всех «горячих» и «зелёных» линий, куда может дозвониться любой гражданин Украины, приехавший в нашу страну, – уточняет руководитель отдела по работе с ВИЧ-инфицированными Inițiativa pozitivă Алина Кожокарь. – Наши сотрудники помогают добраться до ближайшего медучреждения, где выдаются нужные бесплатные препараты, а при необходимости предлагается бесплатная диагностика и консультация специалистов. То есть это те же услуги, которые предоставляются и нашим гражданам.

Многие люди с ВИЧ смогли перебороть старые стереотипы и живут полноценной жизнью: работают, путешествуют, создают семьи. Но для того чтобы не дошло до беды, нам всем нужно знать свой статус. Пройдите тест – и живите спокойно.

Мнение Гуменной

Не запускать механизм саморазрушения

Люди до сих пор боятся диагноза ВИЧ, потому что, несмотря на информирование, они задаются вопросами «Как я буду жить дальше? Какими будут мои перспективы?». Даже онкологических заболеваний люди боятся не так, как СПИДа, потому что рак – это не социально осуждаемый диагноз, это как бы несправедливость. Когда же мы говорим о ВИЧ, люди воспринимают это как клеймо, не рассказывают о своей проблеме. Нередко у инфицированных появляются суицидальные мысли, они отказываются от лечения, чувствуют себя обречёнными, включают механизм саморазрушения. Известны случаи, когда люди были дискриминированы по этому поводу, но они должны знать, что могут бороться за свои права. Есть множество позитивных историй людей с ВИЧ, у которых произошла переоценка ценностей и их жизнь стала ярче. Многим из них помогли психологи.

Оксана Гуменная,

психолог, заместитель Народного адвоката

В тему

Врачи не судят, а лечат

Несмотря на все достижения медицины, женщины с ВИЧ задаются вопросом: правда ли, что они могут родить здорового ребёнка? Правда. Только понятие «планирование семьи» не должно быть пустым звуком.

– Мы живём в таком мире, где превалируют свободные личностные отношения. Поэтому перед тем как зачать ребёнка, женщина должна знать, насколько она здорова, и тест на ВИЧ не будет лишним, – считает акушер-гинеколог, ассистент кафедры акушерства и гинекологии № 1 ГУМФ им. Н. Тестемицану Диана Митрюк. – Если мама знает о своём положительном ВИЧ-статусе, она обязательно подготовит себя к беременности, снизит активность вируса до минимума, и в таком случае у неё есть много шансов родить здорового малыша. Кроме того, сама плацента служит своеобразным мощным барьером, защитой от всех инфекций. В таких случаях рекомендованы роды естественным путём (но это уже как сложится), а вот грудное вскармливание противопоказано. Самое главное – чтобы женщины не скрывали свой диагноз. Врачи не судят – они лечат.

Если же у женщины есть венерические заболевания, существует риск замершей беременности (плод погибает на определённой стадии развития) или ребёнок может родиться с различными патологиями. Диана Митрюк уверена, что ответственные мамы при любых диагнозах всегда могут дать шанс своим детям родиться здоровыми. Главное – этого хотеть. А вообще было бы неплохо, чтобы молодожёны по обоюдному согласию совместно проходили тесты на все нежелательные болезни, чтобы знать, как вести себя в будущем. Ну и беречь друг друга всегда.