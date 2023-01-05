Значения загрязняющих веществ в Молдове находятся в пределах нормы

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Агентство по охране окружающей среды, ответственное за систематический общенациональный мониторинг качества атмосферного воздуха, сообщило вчера, что зарегистрированные значения загрязняющих веществ (диоксид серы, диоксид азота, озон, окись углерода), отслеживаемые на автоматической станции, вписываются в установленные пределы, за исключением концентраций взвешенных частиц (PM10), которые превышали пределы (50 мкг/мᶾ), зарегистрировав в период с 30 декабря 2022 г. по 3 января 2023 г. среднесуточные значения в пределах 100,3 мкг/мᶾ –140,68 мкг/мᶾ.

Согласно прогнозу качества атмосферного воздуха, 3-4 января влияние теплого сектора, слабый ветер, образование удерживающих слоев и прогнозируемый туман способствовали накоплению загрязняющих веществ в воздухе, передает moldpres.md.

– В течение 4 января влияние атмосферного фронта и колебания воздушных масс (перемещение холодного воздуха) создали предпосылки для снижения концентрации вредных веществ, — указывает Агентство по охране окружающей среды.

Так, среди основных факторов, существенно способствовавших накоплению и поддержанию в атмосфере взвешенных частиц диаметром 10 микрометров (PM10) и мельче, можно назвать: теплую погоду, слабый ветер, отсутствие движения воздушных масс в как вертикальном, так и в горизонтальном направлении, а также наличие удерживающих слоев, особенно плотного тумана.

– Кроме того, автомобильный транспорт остается основным источником загрязнения как на городском, так и на сельском уровне. Автомобили с двигателем внутреннего сгорания значительно загрязняют воздух, выделяя следующие вещества: двуокись углерода (CO2), которая известна как одна из причин парникового эффекта, газ с токсическими свойствами; взвешенные частицы (PM10 и PM2,5) – треть из них образуется в результате дорожного движения; летучие органические соединения, выделяющиеся при испарении и выхлопных газах, — говорится в сообщении Агентства по охране окружающей среды.

Другими источниками загрязнения являются промышленная деятельность и ископаемое топливо, используемое для обогрева домов. Однако в условиях энергетического и газового кризиса население обращается к различным источникам альтернативного топлива, таким как мазут, шины, пластик и даже отработанные масла.

– При очень слабых ветрах и наличии удерживающих слоев они способствуют сохранению задымления, насыщенного вредными веществами, в нижнем слое атмосферы, таким образом, загрязненный воздух вызывает у людей, в частности, с хроническими заболеваниями бронхо-легочной системы респираторную недостаточность, — отметили в природоохранном учреждении.

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