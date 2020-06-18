Злоумышленники оставили сотни жителей страны без света

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Последний случай кражи трансформаторного масла произошёл 16 июня в селе Карбалия Вулканештского района. Неизвестные слили масло из трансформатора, в результате чего он вышел из строя. Своими действиями воры не только оставляют жителей без света, но и подвергают свои жизни опасности.

По данным компании “Premier Energy”, в первой половине текущего года было зарегистрировано 18 краж трансформаторного масла. Чаще всего преступления фиксируются в южных районах страны: Тараклийском, Вулканештском, Комратском, Чадыр-Лунгском и Кагульском. Сумма ущерба, нанесённого компании в этом году, составляет 300 000 леев, передаёт publika.md.

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