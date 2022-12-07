Злоумышленники использовали погрузчик, чтобы угнать машину (ВИДЕО)

Злоумышленники использовали погрузчик, чтобы угнать машину (ВИДЕО)

Двое уроженцев Сынжерейского района ответят за угон.

Мужчины 30 и 33 лет вызвали эвакуатор для перевозки припаркованного на столичной улице автомобиля в Хынчештский район. Водитель погрузчика заподозрил неладное и обратился в полицию. Как выяснилось позже, автомобиль был угнан.

Подозреваемых задержали, они сознались в содеянном. Нарушителям закона грозит штраф до 67 500 леев, до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюрьмы.

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