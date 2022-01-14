Злоумышленник угнал машину, чтобы сдать в металлолом (ВИДЕО)

0

50-летний житель столицы был задержан за угон автомобиля.

В службу 112 обратился мужчина и сообщил, что неизвестный угнал его припаркованную машину. Ущерб пострадавший оценил в 50 тысяч леев.

Вскоре подозреваемый был задержан. Гражданин признался, что угнал автомобиль и сдал на металлолом, получив 10 000 леев.

Возбуждено уголовное дело по факту угона. Нарушителю закона грозит штраф от 32 500 до 67 500 леев, общественные работы от 180 до 240 часов или до 4 лет тюрьмы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.