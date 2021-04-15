Злоумышленник проник в дом родственницы и совершил кражу

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К правоохранителям обратилась 17-летняя жительница Днестровска. Она сообщила, что неизвестный проник в частный дом в Незавертайловке.

Семья девушки дом использовала как дачу для отдыха. Из помещения, пишет mvdpmr.org, пропал спортивный велосипед и продукты питания.

Как выяснилось, кражу совершил проживающий в том же селе отец заявительницы, с которым она отношений не поддерживала. Мужчина имеет судимость за кражу, нигде постоянно не работает.

Сельчанина задержали, в краже он сознался. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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