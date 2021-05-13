Злоумышленник пробрался в чужую машину и уснул в ней

Злоумышленник пробрался в чужую машину и уснул в ней

54-летнего тираспольчанина разбудил сосед и сообщил, что в его машине разбиты стёкла. Спустившись к припаркованному во дворе многоэтажки автомобилю, владелец увидел внутри уснувшего незнакомого мужчину.  

Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции разбудили спавшего. Он был в состоянии алкогольного опьянения. 35-летнего жителя села Терновка доставили в центр вытрезвления граждан.

Несколькими часами позже в этом же дворе был обнаружен Nissan Almera с повреждениями лакокрасочного покрытия капота, крыши, задней правой двери. В совершении данного деяния подозревается тот же житель Терновки.

По фактам умышленного повреждения чужого имущества проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, пишет mvdpmr.org.

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