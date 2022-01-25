Злоумышленник представился покупателем и украл у курьера iPhone (ВИДЕО)

Злоумышленник представился покупателем и украл у курьера iPhone (ВИДЕО)

Потерпевший обратился в полицию.

22-летний молодой человек рассказал, что работает курьером в магазине сотовой связи и вёз клиенту заказанный iPhone. Во время ожидания во дворе дома к нему подошёл неизвестный, представился заказчиком, выхватил пакет с мобильным телефоном и убежал. Причинённый ущерб составил 10 480 леев.

Злоумышленника вскоре задержали. 18-летний житель столицы признал свою вину, ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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