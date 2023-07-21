Злоумышленник получил 6 лет лишения свободы за шантаж и избиение

Злоумышленник получил 6 лет лишения свободы за шантаж и избиение

Приговор огласил суд Бельц. Мужчина был признан виновным в шантаже и умышленном причинении вреда здоровью. Ему также предстоит выплатить  штраф в размере 75 000 леев.

Как было установлено, подсудимый на улице спровоцировал конфликт с бельчанином и ударил жертву деревянной палкой по голове. Потерпевший получил телесные повреждения средней степени тяжести.

Также подсудимый шантажировал знакомую и намеревался опубликовать видеозаписи с содержанием интимного характера в социальной сети. От потерпевшей мужчина требовал 600 евро.

Подсудимый полностью признал свою вину.

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