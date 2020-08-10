Злоумышленница украла деньги с карты коллеги по работе (ВИДЕО)

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23-летнюю женщину задержали сотрудники полиции сектора Буюканы. Её подозревают в хищении денег.

К правоохранителям обратилась пострадавшая. Она сообщила, что с её банковской карты были украдены деньги. Женщина работает в детском саду, сумку, в которой находилась карта, она оставила на некоторое время без присмотра в группе.

В ходе расследования были изучены видеозаписи с камер наблюдения, по которым удалось установить личность снимавшего деньги. Злоумышленницей оказалась 23-летняя коллега по работе жертвы.

Согласно действующему законодательству, задержанной грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.

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