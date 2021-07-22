Злоумышленница обокрала знакомого, пока тот спал (ВИДЕО)

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29-летняя уроженка Бендер задержана по подозрению в краже.

В полицию обратился 35-летний житель столицы и сообщил, что у него украли мобильный телефон и портмоне с деньгами. Как выяснилось, потерпевший был знаком с подозреваемой.

Задержанная гражданка рассказала, что находилась в гостях у мужчины, где они распивали спиртные напитки. Утром, пока мужчина спал, она забрала ценные вещи и скрылась.

Подозреваемая находится под следствием. Ей грозит штраф в размере до 67 000 леев, неоплачиваемые общественные работы или тюремное заключение на срок до 4 лет.

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