Зинаида Гречаный: Желаю, чтобы все женщины Молдовы были здоровы, любимы и счастливы!

Председатель Парламента РМ опубликовала поздравительное послание по случаю 8 Марта на своей странице в соцсети.
Дорогие женщины,Искренне поздравляю вас с Международным женским днем – 8 марта! Желаю вам тепла и здоровья, мира и понимания в семье, успехов во всех начинаниях!Низкий поклон мамам и бабушкам, большая благодарность женщинам всех профессий и особенно тем, кто даже в эти минуты охраняют безопасность и здоровье граждан! Да будет благословенно все то, что дорого вашим сердцам!Пусть энергия любви и добрых устремлений светит вам как путеводная звезда, принося удачу, радость и благополучие!
Желаю, чтобы все женщины Молдовы были здоровы, любимы и счастливы!
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