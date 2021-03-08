Зинаида Гречаный: Желаю, чтобы все женщины Молдовы были здоровы, любимы и счастливы!

Председатель Парламента РМ опубликовала поздравительное послание по случаю 8 Марта на своей странице в соцсети.

Дорогие женщины,

Искренне поздравляю вас с Международным женским днем – 8 марта! Желаю вам тепла и здоровья, мира и понимания в семье, успехов во всех начинаниях!

Низкий поклон мамам и бабушкам, большая благодарность женщинам всех профессий и особенно тем, кто даже в эти минуты охраняют безопасность и здоровье граждан! Да будет благословенно все то, что дорого вашим сердцам!

Пусть энергия любви и добрых устремлений светит вам как путеводная звезда, принося удачу, радость и благополучие!