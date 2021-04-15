Зинаида Гречаный выступит на открытии 52-го пленарного заседания МПА СНГ

Зинаида Гречаный выступит на открытии 52-го пленарного заседания МПА СНГ
В составе делегации Парламента Республики Молдова спикер примет участие в 52-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи стран-участниц Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), которое состоится 15-16 апреля в Санкт-Петербурге. В состав делегации также вошли вице-председатель парламентской Комиссии по внешней политике и европейской интеграции, член национальной делегации в МПА СНГ Богдат Цырдя и генеральный секретарь Парламента Республики Молдова Адриан Албу. 

Зинаида Гречаный будет участвовать в заседании Совета МПА СНГ и выступит на церемонии открытии пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи. Она планирует также провести серию двусторонних встреч. Кроме того, молдавская делегация примет участие в церемонии открытия парламентской конференции «Глобальные вызовы и угрозы в контексте пандемии COVID-19: терроризм и насильственный экстремизм», организованной в рамках пленарного заседания МПА СНГ.
– Считаю это заседание очень хорошей площадкой для обмена мнениями и опытом по текущим вопросам с коллегами из других парламентов в такое трудное для всех время, – отметила спикер. 
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