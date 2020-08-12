Зинаида Гречаный выступила с посланием по случаю Международного дня молодежи

Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный выступила сегодня с поздравительным посланием по случаю Международного дня молодежи. Спикер подчеркнула, что этот праздник отмечается ежегодно 12 августа по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы отдать дань уважения молодым людям во всем мире и обновить повестку проблем, с которыми они сталкиваются, а также их решений.

Стратегия ООН «Молодежь-2030» выделяет несколько приоритетных направлений для изменения жизни молодых людей к лучшему: участие, доступ к услугам здравоохранения и образования, экономическая интеграция, реализация гражданских и политических прав, поддержка во время кризисов и конфликтов. Председатель парламента считает, что это очень долгожданная дорожная карта в молодежной политике для каждого государства-члена Организации Объединенных Наций, пишет moldpres.md.

– В Парламенте Республики Молдова при широком участии молодежи была проведена фактическая оценка действия Закона о молодежи. Предложения по совершенствованию законодательства с учетом повестки дня ООН, текущих вызовов скоро будут включены в законопроект, который будет поддерживать и поощрять молодых людей к их активному участию в социальной, экономической, политической, гражданской и других сферах жизни. Законодательный орган страны призван сыграть решающую роль в обеспечении прав молодых людей, которые не должны оставаться одни в этом красивом раннем возрасте. Молодость – это важный этап, который определяет всю остальную жизнь, поэтому мы должны поддерживать молодых людей в стремлениях и использовании потенциала, амбиций и энергии для их собственного блага и блага Республики Молдова. Ваши мечты – это наши цели! – отметила Зинаида Гречаный.

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