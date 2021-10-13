Зинаида Гречаный выступила на заседании III Евразийского женского форума

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Председатель парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов Зинаида Гречаный выступила сегодня выступила на пленарном заседании III Евразийского женского форума, который проходит 13-15 октября в Санкт-Петербурге.

Зинаида Гречаный отметила, что в условиях пандемии и вызванных ею ограничениях роль женщины ощущается как никогда раньше.

– Сегодня женщина находится на передовой борьбы с коронавирусом, ей приходится “воевать” одновременно на всех фронтах, – сказала она.

Депутат обратила внимание на то, что женщины первыми приняли на себя страшный удар во время пандемии, так как большую часть медперсонала составляют именно они. Именно женщины спасают систему образования в период пандемии, и при этой колоссальной нагрузке заботятся о семье, воспитывают детей и стараются поддержать своих близких.

Зинаида Гречаный также отметила роль женщин-руководителей, подчеркнув, что на руководящие посты не должны назначаться женщины, не обладающие знаниями и профессионализмом как дань европейской моде, в ущерб здравому смыслу.

– Хотелось бы, чтобы уровень демократии в обществе измерялся не количеством женщин в руководстве той или иной отрасли, а качеством проделанной ими работы, – сказала глава парламентской фракции БКС.

Она отметила, что в Республике Молдова есть много выдающихся, талантливых, знаменитых женщин, которые являются гордостью нашей страны в разных областях: в искусстве, в образовании, в медицине, в науке, в музыке, в спорте и т.д.

– Мы ценим их вклад в развитие нашей страны. Особенно в этот тяжёлый для всех период – период пандемии коронавируса COVID-19. Мы говорим им: “Спасибо!”, – подчеркнула Зинаида Гречаный.

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