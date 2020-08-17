Зинаида Гречаный выступила на саммите женщин-спикеров парламентов стран МПС (ВИДЕО)

0

Председатель Парламента РМ, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный выступила сегодня на 13-м Саммите женщин-спикеров парламентов стран-членов Межпарламентского союза (МПС).

Спикер рассказала об усилиях властей страны по предотвращению на законодательном уровне феномена дискриминации женщин. Для этого, отметила Зинаида Гречаный, Молдова приняла ряд стратегий и внедряет в сотрудничестве с международными партнерами программы для женщин, живущих в сельской местности, женщин с особыми потребностями и так далее.

– Парламент играет важную роль в выявлении и преодолении препятствий на пути к укреплению экономических возможностей женщин, искоренению дискриминации по отношению к женщинам. Мы продолжим совместные усилия для увеличения политической активности женщин. Уверена, нам удастся повысить участие женщин в соответствии с законом, принятым еще в 2016 году, который предусматривает, что женщины должны составлять не менее 40% среди членов правительства и кандидатов в парламент по партийным спискам. Хочу сказать, что уже со следующих парламентских выборов это будет не просто 40%, а в каждой десятке кандидатов в парламент должны быть 4 женщины. Это обеспечит участие 40% женщин в парламенте, – сказала она.

Поведала Гречаный и о запущенном в Молдове проекте «После школы». Это центр в парламенте, где школьники после уроков могут проводить время под присмотром воспитателей и в непосредственной близости от родителей, которые работают в секретариате парламента, являются депутатами и т.д.

– Такой опыт является удачным примером и для других госучреждений, – сказала она, отметив, что из-за пандемии коронавируса проект временно приостановлен, но будет возобновлен, как только появится такая возможность.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.