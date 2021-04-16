Зинаида Гречаный выступила на открытии 52-го пленарного заседания МПА СНГ (ВИДЕО)

Открытие 52-ого пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ было посвящено чрезвычайно важной и злободневной проблеме – законодательному регулированию миграционных процессов в период пандемии и роли парламентов государств — участников СНГ. В выступлении по данному вопросу Зинаида Гречаный отметила тот факт, что пандемия оказала серьезное воздействие на жизнь и деятельность миллионов трудовых мигрантов во всем мире.
– Если пандемический и экономический кризис будет продолжаться, он может принести за собой еще бóльшую опасность для рынка рабочей силы во всем мире. В этих условиях, учитывая зависимость Молдовы от денежных перечислений из-за рубежа, необходимы дополнительные меры социальной защиты граждан. Также считаю необходимым более тесное международное сотрудничество. Будь то правовые нормы или службы поддержки для стран происхождения и транзита – ничто не может регулироваться только лишь на национальном уровне. Обеспечение вакцинами – еще одно дому доказательство – необходимы общие критерии, процедуры и процессы, – сказала она.
Воспользовавшись возможностью, спикер поблагодарила российские власти за решения, которые облегчают положение мигрантов в условиях пандемического кризиса: несколько раз продлевался срок временного пребывания или постоянного проживания мигрантов в России.
– Мы должны понимать, что никуда от миграции не денемся, даже в условиях пандемии этот процесс сохранится. А значит нужно ее адаптировать к новым условиям. В первую очередь, необходимо говорить о защите здоровья мигрантов. Требуются меры эффективного контроля выезжающих и прибывающих. В конце концов, контроль состояния здоровья мигрантов – это в итоге – контроль здоровья наших наций, – добавила она.
В 2021-м году СНГ исполняется 30 лет. Наши страны серьезно обеспокоены социальными и экономическими процессами на пространстве Содружества, и это – еще один фактор стремления наших народов друг к другу, уверена Зинаида Гречаный.
– Это делает нас сильнее. Мы пришли к новой главе современной истории, и также вместе, помогая друг другу, сможем пройти ее с честью и создать новые перспективы устойчивого развития Содружества независимых государств, – подытожила председатель молдавского парламента.
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