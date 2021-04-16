Зинаида Гречаный выступила на открытии 52-го пленарного заседания МПА СНГ (ВИДЕО)

– Если пандемический и экономический кризис будет продолжаться, он может принести за собой еще бóльшую опасность для рынка рабочей силы во всем мире. В этих условиях, учитывая зависимость Молдовы от денежных перечислений из-за рубежа, необходимы дополнительные меры социальной защиты граждан. Также считаю необходимым более тесное международное сотрудничество. Будь то правовые нормы или службы поддержки для стран происхождения и транзита – ничто не может регулироваться только лишь на национальном уровне. Обеспечение вакцинами – еще одно дому доказательство – необходимы общие критерии, процедуры и процессы, – сказала она.