Зинаида Гречаный выступила на Дипломатическом форуме в Анталии

Встреча в Анталии, подчеркнула Зинаида Гречаный, это не просто Дипломатический форум, объединяющий мировых лидеров, политиков, ученых, журналистов и бизнес сообщество, а точка отсчета нового этапа в сотрудничестве гоcударств, которое, как она уверена, приобретет новое качество и содержание во благо будущих поколений. Гречаный обратилась к аудитории как председатель Парламента Республики Молдова, а также как председатель Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества, председательство которой в первой половине этого года занимала наша страна. Кроме того, сегодня она открыла дискуссии о повышении эффективности региональных организаций на третьей панельной сессии Дипломатического форума в Анталии.

– Отметила, что в рамках международных и региональных организаций обеспечивается правовая основа для сотрудничества, а также необходимые механизмы для преобразования решений в конкретные действия. Как председатель Парламента Республики Молдова, я убеждаюсь в эффективности международных и региональных организаций в решении различных вопросов, представляющих общий интерес, а также в прекрасных результатах, полученных вместе. Общие подходы и видения по определенным темам, международно-правовая база, принятая сторонами, а также продуктивное сотрудничество способствуют эффективности и решению многих региональных проблем. В этом сотрудничестве важны добрососедские отношения, традиции и региональные интересы, – подчеркнула спикер.