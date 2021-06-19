Зинаида Гречаный выступила на Дипломатическом форуме в Анталии

Зинаида Гречаный выступила на Дипломатическом форуме в Анталии
Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный выступила сегодня на круглом столе, посвященном парламентской дипломатии, на Дипломатическом форуме в Анталии, который проходит 18-20 июня 2021 года под эгидой Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Спикер отметила, что парламентарии играют важную роль в улучшении взаимопонимания между странами, укреплении демократии и верховенства закона. Гречаный также подчеркнула особую роль и важность парламентской дипломатии в современных международных отношениях. 

– Я считаю, что парламентская дипломатия вносит существенный вклад в сохранение и проведение многовекторной, сбалансированной внешней политики. Нисколько не умаляя роли традиционной дипломатии, всё же законодательная власть, представленная как правило политическими силами разной направленности, содействует этому балансу. Убеждена, что влияние парламентской дипломатии в принятии важных политических решений на мировой арене будет только возрастать, поскольку дальнейшее развитие человеческого общества в его долгосрочной перспективе представляется возможным только с учетом интересов и чаяний людей, волю которых мы, депутаты, представляем, – отметила она. 

Встреча в Анталии, подчеркнула Зинаида Гречаный, это не просто Дипломатический форум, объединяющий мировых лидеров, политиков, ученых, журналистов и бизнес сообщество, а точка отсчета нового этапа в сотрудничестве гоcударств, которое, как она уверена, приобретет новое качество и содержание во благо будущих поколений. Гречаный обратилась к аудитории как председатель Парламента Республики Молдова, а также как председатель Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества, председательство которой в первой половине этого года занимала наша страна. Кроме того, сегодня она открыла дискуссии о повышении эффективности региональных организаций на третьей панельной сессии Дипломатического форума в Анталии.

– Отметила, что в рамках международных и региональных организаций обеспечивается правовая основа для сотрудничества, а также необходимые механизмы для преобразования решений в конкретные действия. Как председатель Парламента Республики Молдова, я убеждаюсь в эффективности международных и региональных организаций в решении различных вопросов, представляющих общий интерес, а также в прекрасных результатах, полученных вместе. Общие подходы и видения по определенным темам, международно-правовая база, принятая сторонами, а также продуктивное сотрудничество способствуют эффективности и решению многих региональных проблем. В этом сотрудничестве важны добрососедские отношения, традиции и региональные интересы, – подчеркнула спикер. 
Самым ярким примером, по мнению Зинаиды Гречаный, может служить пандемия COVID-19, которая установила единые подходы не только на региональном, но и на глобальном уровне. Ограничения, одобренные странами региона, эпидемиологические правила, которые необходимо соблюдать, диагностика и лечение инфицированных людей, а также острая необходимость вакцинации свидетельствуют об эффективных подходах региональной политики.

– Благодаря такому общему видению мы можем надеяться на скорейшее преодоление пандемии. Я убеждена, что региональные организации – это сила, которая может сдвинуть с мертвой точки многое, а иногда и достигать того, что нам кажется невозможным, – подытожила она. 

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