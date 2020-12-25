Зинаида Гречаный встретится с председателем Госдумы РФ

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Делегация молдавского парламента совершает визит в Москву по приглашению Вячеслава Володина. В состав делегации вошли спикер Зинаида Гречаный, вице-председатель парламента Влад Батрынча, депутаты Корнелиу Фуркулицэ и Богдан Цырдя, а также генеральный секретарь законодательного органа Адриан Албу.

– В рамках визита проведем ряд встреч, в том числе двустороннюю встречу с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Викторовичем Володиным. Предстоит обсудить вопросы межпарламентского сотрудничества и другие аспекты молдо-российских двусторонних отношений, – отметила на своей странице в соцсети Гречаный.

Напомним, что визит в Москву совершает и Игорь Додон. В рамках поездки у него запланированы важные встречи, о которых будет сообщено в течение дня.

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