Зинаида Гречаный встретилась с жителями Дрокиевского района

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Председатель парламента, кандидат в депутаты Блока коммунистов и социалистов Зинаида Гречаный встретилась сегодня с жителями населенных пунктов Дрокиевского района. Во время общения с людьми были обсуждены проблемы строительства и ремонта дорог, уборки мусора, доступа к питьевой воде, установки детских и спортивных площадок.

– Люди благодарны команде Партии социалистов, которая в сложных условиях последних двух лет смогла добиться реализации многих инфраструктурных и социальных проектов для Дрокиевского района. Кому-то это покажется незначительным, но, кроме дорог, уличного освещения, водопровода и канализации, даже приобретение стиральной машины для дома престарелых, обогревателя и телевизора для детского отделения больницы, оборудования для сельского центра здоровья, стульев для школ бывает жизненно важнее в селе, чем многие дорогие траты в городе, – отметила Зинаида Гречаный.

Кандидат рассказала о программе Блока коммунистов и социалистов. Она отметила, что в числе приоритетов Блока – развитие сельской местности в рамках программы «Молдавское село», поддержка местных производителей сельхозпродукции и социальная помощь.

Зинаида Гречаный призвала людей голосовать за Блок коммунистов и социалистов, профессиональная команда которого сможет обеспечить развитие сёл и улучшение жизни сельчан.

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