Зинаида Гречаный встретилась с Валентиной Матвиенко (ВИДЕО)

Зинаида Гречаный встретилась с Валентиной Матвиенко (ВИДЕО)

Председатель Парламента РМ поблагодарила руководство и весь народ Российской Федерации за оказанную Республике Молдова в чрезвычайно сложный период помощь. Она также отметила, что решение властей РФ выделить нашей стране 182 тысячи доз вакцины от коронавируса в качестве пожертвования – это проявление истинной поддержки и подтверждение добрых отношений, сложившихся между нашими странами.

Зинаида Гречаный отметила, что решение Российской Федерации стало оперативным ответом на её официальное обращение на имя Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В свою очередь Валентина Матвиенко подчеркнула открытость к безоговорочной поддержке народа Молдовы.

– Россия всегда выступала за развитие добрых отношений с Республикой Молдова по всем направлениям, – подчеркнула Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

Стороны выступили за развитие межпарламентских отношений, в том числе на уровне комиссий и групп дружбы.

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