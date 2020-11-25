Зинаида Гречаный встретилась с послом Швейцарии

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Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный провела сегодня встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в нашей стране с резиденцией в Киеве. Текущая ситуация в Республике Молдова и аспекты сотрудничества между двумя странами стали основными темами, затронутыми в ходе дискуссии.

Официальные лица обсудили повестку двусторонних отношений, подтвердив заинтересованность стран в развитии межпарламентского сотрудничества на уровне профильных комиссий и групп дружбы. Это обеспечит более широкую консультативную основу и позволит обмениваться опытом и знаниями в соответствующих областях.

Спикер и посол Швейцарии договорились о продвижении двустороннего межпарламентского диалога и сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

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