Зинаида Гречаный встретилась с членами Предвыборной миссии ПАСЕ

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Подготовка к досрочным парламентским выборам и их корректное проведение обсуждались сегодня на встрече Председателя Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный с членами Предвыборной миссии ПАСЕ. В дискуссии принял участие и вице-председатель парламента, вице-председатель ПАСЕ, глава Делегации Республики Молдова в ПАСЕ Влад Батрынча.

От имени парламента Зинаида Гречаный приветствовала присутствие делегации в нашей стране и поблагодарила за готовность провести обширные обсуждения политической ситуации в Республике Молдова в контексте парламентских выборов. Спикер подчеркнула важность проведения честной кампании всеми электоральными конкурентами и справедливого и равноудалённого отношения к ним.

Влад Батрынча также приветствовал визит Предвыборной миссии ПАСЕ, отметив, что это даст членам делегации возможность ознакомиться с реалиями в нашей стране из первых уст, а это важно для объективных и продуктивных выводов.

В течение сегодняшнего дня члены миссии встретятся с представителями всех фракций и групп в парламенте X-го созыва.

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