Зинаида Гречаный: Уверена, что Игорь Додон сможет ещё сильнее укрепить позиции Молдовы на международном уровне (ВИДЕО)

Зинаида Гречаный: Уверена, что Игорь Додон сможет ещё сильнее укрепить позиции Молдовы на международном уровне (ВИДЕО)

Надёжный друг, превосходный коллега и профессиональный лидер, настоящий семьянин, заботливый отец и чудесный муж. Так Игоря Додона охарактеризовала председатель Парламента РМ, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный.  

– Благодаря своим профессиональным и лидерским качествам ему всегда удавалось создавать эффективные команды, окружая себя людьми, которые разделяют его идеи, и объединять их. Примером в этом смысле является Партия социалистов, которая всегда будет поддерживать президента в его начинаниях. Сегодня у нас самая большая и сильная команда, она сформирована из десятков тысяч людей из всех районов РМ, – сказала она.

Зинаида Гречаный отметила, что внимательно ознакомилась с предвыборной платформой Игоря Додона. Важным пунктом, на ее взгляд, является защита и укрепление государственности Молдовы.

– Я уверена, что Игорь Додон в качестве президента ещё сильнее укрепит позиции РМ на международном уровне и выведет страну на достойное место среди других европейских государств. У него есть понимание, видение и чёткий план, как добиться развития Республики Молдова, сохранив  при этом государственность и независимость нашей страны. В добрый час и с Божьей помощью! – сказала она. 

Напомним, президентские выборы пройдут 1 ноября.

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