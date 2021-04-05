Зинаида Гречаный уведомила Совет Европы о намерении Майи Санду узурпировать власть в стране (ДОКУМЕНТ)

Зинаида Гречаный уведомила Совет Европы о намерении Майи Санду узурпировать власть в стране (ДОКУМЕНТ)

Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный направила письмо Генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич с просьбой обратить внимание на сложившуюся в нашей стране ситуацию, а именно на попытку Майи Санду узурпировать государственную власть в Молдове. В послании особо подчёркивается, что на данный момент нет предпосылок для роспуска законодательного органа, однако Санду настаивает на этом вопреки положениям Конституции.  

Письмо, подписанное Гречаный 1 апреля 2021 года, было опубликовано в Telegram-канале INDEX.

– Считаем, что действия Президента Республики Молдова могут быть расценены как нарушение конституционных обязанностей главы государства как нейтральной силы. Создаются институциональные тупики, которые могут обернуться непредсказуемыми последствиями для демократии и правового государства, – отмечается в послании. 

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