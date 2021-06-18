Зинаида Гречаный участвует в первом Дипломатическом форуме в Анталии

0

С 18 по 20 июня председатель Парламента Республики Молдова, депутат ПСРМ Зинаида Гречаный примет участие в первом Дипломатическом форуме в Анталии, организованном под эгидой Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Форум задуман как ежегодная встреча политических лидеров, высокопоставленных официальных лиц, представителей научного сообщества, гражданских активистов, представителей средств массовой информации и частного сектора, а также выдающихся интеллектуалов в сфере международных дел и дипломатии. «Инновационная дипломатия: новая эра, новые подходы» – тема первого Форума, которая будет рассмотрена на нескольких сессиях.

Завтра Зинаида Гречаный выступит с речью, посвященной парламентской дипломатии. В качестве председателя Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС), председательство в которой в первой половине этого года принадлежит Республике Молдова, спикер молдавского парламента откроет дискуссии по повышению эффективности региональных организаций.

Зинаида Гречаный принимает участие в Дипломатическом форуме в Анталии по приглашению министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.