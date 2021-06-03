Зинаида Гречаный совершает визит в Глодянский район

Зинаида Гречаный совершает визит в Глодянский район

Она побеседует с жителями нескольких населенных пунктов. Первая встреча прошла в селе Стурзовка.  

Его жители поддерживают усилия местных советников от ПСРМ, при поддержке которых были выделены существенные средства на проект асфальтирования дороги. Также будет установлено уличное освещение, что тоже очень важно.

Участники встречи обсудили накопившиеся в селе проблемы. Зинаида Гречаный отметила, что Блок коммунистов и социалистов в качестве приоритетных ставит перед собой задачи развитие сёл, строительство и ремонт дорог, водопровода и канализации, газификацию и установку уличного освещения.

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