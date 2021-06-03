Зинаида Гречаный совершает визит в Глодянский район

Она побеседует с жителями нескольких населенных пунктов. Первая встреча прошла в селе Стурзовка.

Его жители поддерживают усилия местных советников от ПСРМ, при поддержке которых были выделены существенные средства на проект асфальтирования дороги. Также будет установлено уличное освещение, что тоже очень важно.