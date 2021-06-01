Зинаида Гречаный совершает визит в Фалештский район

Первая встреча прошла в селе Хилиуцы, административном центре коммуны, включающей также село Рэуцелул Ноу. Спикер обсудила с людьми разные вопросы, которые их интересуют, в том числе проблемы водоснабжения и канализации, строительства дорог, благоустройства территории сел.

В то же время жители коммуны отмечают, что при содействии Партии социалистов приводится в порядок детский сад, гимназия коммуны Хилиуцы, проводится реконструкция артезианской скважины и строительство водонапорной башни для села Рэуцелул Ноу, выделены средства на установку уличного освещения, ремонтируются дороги.

– Граждане надеются, что социалисты будут продолжать работать на местах в интересах людей. Призвала их голосовать за Избирательный блок коммунистов и социалистов – команду профессионалов, способную продолжить начатые преобразования в сельской местности, – отметила Зинаида Гречаный на своей странице в соцсети.

Она также провела встречу с жителями села Егоровка, административного центра коммуны, включающей также станцию Катранык и село Чулук. Обсудили проблемы, которые интересуют людей, проживающих в коммуне. Прежде всего, это строительство и ремонт дорог, благоустройство территории, обеспечение питьевой водой. При поддержке ПСРМ в коммуне удалось выделить средства на уличное освещение, на приобретение музыкального инвентаря в Дом Культуры, на проект по водоснабжению коммуны Егоровка, на ремонт гимназии и дороги села Егоровка.

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