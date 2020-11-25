Зинаида Гречаный провела встречу с послом Украины в Молдове

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Спикер законодательного органа и Марко Шевченко обсудили вопросы, связанные с политической ситуацией, межпарламентским сотрудничеством двух стран, и другие темы, представляющие взаимный интерес.

Особое внимание было уделено обмену мнениями о пандемической ситуации в Молдове и в Украине. Зинаида Гречаный и Марко Шевченко обсудили также сотрудничество на межпарламентском уровне, подчеркнув необходимость углубления связей между законодательными органами двух стран посредством групп дружбы.

В завершение диалога собеседники высказались за развитие двустороннего диалога и определение новых областей взаимодействия.

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