Зинаида Гречаный провела встречу с послом США в Молдове

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Собеседники обсудили различные аспекты молдо-американских отношений, перспективы их развития и интенсификации.

Были рассмотрены также вопросы преодоления кризиса пандемии COVID-19. В этом контексте спикер еще раз выразила благодарность властей нашей страны за поддержку, оказываемую Правительством США в борьбе с кризисом, а также за помощь в различных сферах.

– Мы подтвердили свою готовность поддерживать эффективный диалог для продвижения целей хорошего сотрудничества между Республикой Молдова и Соединенными Штатами Америки, – отметила она.

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