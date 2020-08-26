Зинаида Гречаный провела встречу с послом США в Молдове

Зинаида Гречаный провела встречу с послом США в Молдове

Собеседники обсудили различные аспекты молдо-американских отношений, перспективы их развития и интенсификации. 

Были рассмотрены также вопросы преодоления кризиса пандемии COVID-19. В этом контексте спикер еще раз выразила благодарность властей нашей страны за поддержку, оказываемую Правительством США в борьбе с кризисом, а также за помощь в различных сферах.

– Мы подтвердили свою готовность поддерживать эффективный диалог для продвижения целей хорошего сотрудничества между Республикой Молдова и Соединенными Штатами Америки, – отметила она. 

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