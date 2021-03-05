Зинаида Гречаный провела встречу с послом Китая в Молдове

Зинаида Гречаный провела встречу с послом Китая в Молдове
Зинаида Гречаный провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Молдова Чжаном Инхуном. Стороны обсудили различные аспекты молдавско-китайского сотрудничества и подтвердили обоюдную заинтересованность в расширении взаимодействия по всем направлениям, в том числе на парламентском уровне. 

Они также обменялись мнениями о мерах, принимаемых властями двух стран в борьбе с COVID-19 и в преодолении связанных с этим социально-экономических вызовов.
-Пользуясь случаем, я еще раз выразила благодарность за важную поддержку, оказываемую китайскими властями Республике Молдова. Обсуждалась также возможность предоставления нашей стране партии вакцин из Китая. Договорились с Его Превосходительством о продолжении диалога, который бы способствовал углублению добрых отношений дружбы и партнерства наших стран и народов, – отметила спикер на своей странице в соцсети. 
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