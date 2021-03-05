Зинаида Гречаный провела встречу с послом Китая в Молдове

-Пользуясь случаем, я еще раз выразила благодарность за важную поддержку, оказываемую китайскими властями Республике Молдова. Обсуждалась также возможность предоставления нашей стране партии вакцин из Китая. Договорились с Его Превосходительством о продолжении диалога, который бы способствовал углублению добрых отношений дружбы и партнерства наших стран и народов, – отметила спикер на своей странице в соцсети.