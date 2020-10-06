Зинаида Гречаный провела онлайн-встречу с послом США

Стороны обсудили актуальные вопросы, в том числе касающиеся эпидемиологической ситуации в стране и мире, работу постоянных парламентских комиссий и депутатов парламента Молдовы, а также начавшуюся кампанию по выборам президента.
Спикер отметила, что, к сожалению, есть случаи заражения депутатов и сотрудников законодательного органа. По этой причине большинство постоянных парламентских комиссий проводят заседания онлайн.
В свою очередь Дерек Хоган затронул вопросы, связанные с повесткой двусторонних отношений, а также поинтересовался парламентской деятельностью в период избирательной кампании.
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