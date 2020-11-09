Зинаида Гречаный провела дискуссию с представителями МВФ

Зинаида Гречаный провела дискуссию с представителями МВФ
Председатель Парламента РМ провела сегодня встречу в режиме видеоконференции с Рубеном Атояном, главой Миссии МВФ в Молдове, и Роджерсом Чавани, Постоянным представителем МВФ в нашей стране. Стороны обменялись мнениями об экономической ситуации и политике, проводимой властями Молдовы с целью поддержания макроэкономической и бюджетной стабильности. 

Также во время дискуссии был рассмотрен ход выполнения обязательств, взятых на себя Республикой Молдова в рамках программы МВФ.
Следует отметить, что миссия МВФ и власти Республики Молдова достигли договоренности на экспертном уровне по программе экономических реформ, которая будет поддержана трехлетним соглашением. Соглашение предоставляет доступ к финансовой помощи на сумму около 558 миллионов долларов.
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