Зинаида Гречаный призвала ускорить процесс закупки вакцин для массовой иммунизации населения

Зинаида Гречаный призвала ускорить процесс закупки вакцин для массовой иммунизации населения

Действия центральных и местных властей должны быть направлены на охрану жизни и здоровья граждан. Республика Молдова должна как можно скорее закупить необходимое количество вакцин для массовой иммунизации населения, так как только это позволит быстрее вернуться к нормальной жизни, заявила спикер Парламента РМ Зинаида Гречаный на еженедельном заседании с членами правительства и мэром Кишинёва Ионом Чебаном. 

Участники обсудили пандемическую ситуацию, эффективность последних ограничений, возможность их пересмотра и введения новых, а также процесс вакцинации. Речь шла и о социальн0-экономической ситуации в стране с учётом объявленного до 30 мая чрезвычайного положения. В связи с этим члены правительства рассказали об уже осуществлённых и о готовящихся действиях для поддержки как деловой среды, так и граждан.

Стоит отметить, что председатель парламента еженедельно созывает членов правительства для обсуждения текущей пандемической ситуации в стране.

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