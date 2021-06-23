Зинаида Гречаный призвала граждан сохранять и передавать новым поколениям наши исконные ценности и традиции

Сегодня исполняется 31 год со дня принятия депутатами Верховного Совета Советской Социалистической Республики Молдова Декларации о суверенитете. С тех пор ежегодно в этот день отмечается День суверенитета.
Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный поздравила всех граждан с этой датой, пожелала им мужества и решимости поддерживать и дальше защищать суверенитет страны, национальные ценности, уважать неотъемлемое право на жизнь, свободу и процветание, а также нести ответственность за историю, культуру и тысячелетние традиции нашего народа.
– Эти положения содержатся в Декларации о суверенитете, благодаря принятию которой наша страна стала суверенным государством, естественным условием существования государственности Молдовы. В то же время Декларация о суверенитете явилась основой разработки Конституции и первым шагом на пути к установлению демократической власти. Я призываю граждан Республики Молдова сохранять и передавать новым поколениям наши исконные ценности и традиции, – отметила она.
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