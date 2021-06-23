Зинаида Гречаный призвала граждан сохранять и передавать новым поколениям наши исконные ценности и традиции

Сегодня исполняется 31 год со дня принятия депутатами Верховного Совета Советской Социалистической Республики Молдова Декларации о суверенитете. С тех пор ежегодно в этот день отмечается День суверенитета.

Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный поздравила всех граждан с этой датой, пожелала им мужества и решимости поддерживать и дальше защищать суверенитет страны, национальные ценности, уважать неотъемлемое право на жизнь, свободу и процветание, а также нести ответственность за историю, культуру и тысячелетние традиции нашего народа.