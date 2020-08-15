Зинаида Гречаный присоединилась к поздравлениям работников финансовой системы

0

Председатель Парламента РМ поздравила работников финансовой системы с Днём финансиста, который ежегодно отмечается 15 августа.

На своей странице в соцсети она особенно отметила способности работников финансового сектора находить подходящие решения для поддержания бюджетно-финансового равновесия и стабильности государственных и частных учреждений, страны в целом.

От имени Парламента Республики Молдова и себя лично сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником и желаю крепкого здоровья, счастья и успехов в работе. Пользуясь этим замечательным поводом, хочу выразить слова благодарности за ответственную деятельность, которую вы выполняете и от которой зависит слаженная работа финансовой и бюджетной системы страны – сложной и очень важной отрасли. Спасибо Вам, дорогие коллеги! Пусть все кризисы обходят вас стороной и в семье, и на службе. Желаю вам уважения со стороны коллег и любви близких вам людей, – написала Гречаный.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.