Зинаида Гречаный приняла участие в заседании Совета МПА СНГ

Председатель Парламента РМ приняла участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи стран-участниц Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) в качестве члена Совета. На заседании был рассмотрен отчет об организации миссий наблюдателей МПА СНГ по наблюдению за выборами и референдумами, прошедшими в странах-участницах СНГ.

Участники также рассмотрели проект повестки дня 52-го пленарного заседания, отчет о деятельности Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников МПА СНГ, а также подготовку к Невскому международному экологическому конгрессу. Внесли правки в План модельного законотворчества в СНГ на 2020-2022 годы и заслушали отчет о деятельности организации за 2020 год.

Еще одна тема касалась подготовительных мероприятий к празднованию 30-летия создания МПА СНГ, которое будет отмечаться в 2022 году. В этом контексте Зинаида Гречаный предложила организовать фотовыставку наиболее важных событий Ассамблеи при совместном участии всех парламентов стран участниц.

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