Зинаида Гречаный приняла участие в онлайн-заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ (ФОТО)

Зинаида Гречаный приняла участие в онлайн-заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ (ФОТО)
Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный сегодня утром приняла участие в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств (АИП СНГ), которое проходило в режиме онлайн. Вела заседание из Читального зала Таврического дворца в Санкт-Петербурге Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. 

Одной из центральных тем встречи стало законодательное обеспечение мер, принимаемых в странах СНГ в связи с пандемией COVID-19. Также были обсуждены состояние и перспективы экономической интеграции на евразийском пространстве и нормативно-правовое обеспечение этого процесса. Были подняты вопросы подготовки к наблюдению за выборами в странах СНГ в 2021 году, создания Экспертного совета по науке и образованию в рамках АИП СНГ и др.
Заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ предшествовало 51-му пленарному заседанию Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которое проходит сегодня в режиме онлайн.
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