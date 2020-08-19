Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный примет участие в V Всемирной конференции спикеров парламентов, которая пройдет онлайн с 19 по 20 августа. Тема саммита в этом году – парламентское лидерство для более эффективной мультифункциональности, которая обеспечивает мир и устойчивое развитие для людей и планеты.

В ходе конференции Зинаида Гречаный выступит с докладом «Мобильность людей: вызовы, возможности и решения», в котором расскажет о миграции, особенно о трудовой. Спикер коснется политики, проводимой властями Молдовы для эффективного управления трудовой миграцией, ориентированной на возвращение граждан, а также на сотрудничество между странами происхождения, транзита и назначения, пишет moldpres.md.

Всемирная конференция спикеров организована Межпарламентским союзом в сотрудничестве с ООН и австрийским парламентом. Встреча будет проходить на шести официальных языках ООН (арабском, китайском, английском, французском, русском, испанском) и на немецком языке – языке страны-организатора.

Межпарламентский союз – это глобальная организация национальных парламентов. Его деятельность была запущена в 1889 году с целью содействия миру посредством дипломатии и парламентского диалога. Сегодня МПС насчитывает 179 парламентов и 13 ассоциированных членов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.