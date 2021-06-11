Зинаида Гречаный примет участие в Дипломатическом форуме в Анталии

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Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный 18-20 июня примет участие в Дипломатическом форуме в Анталии, который состоится под эгидой Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сегодня шла речь на встрече молдавского спикера с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Республике Молдова Гюролом Сёкменсюэром.

– С радостью приняла приглашение принять участие в этой ежегодной встрече политических лидеров, высокопоставленных официальных лиц, научных кругов, лидеров общественного мнения, представителей средств массовой информации и частного сектора, а также выдающихся деятелей международных отношений и дипломатии, – отметила Зинаида Гречаный.

Спикер отметила сотрудничество и дружбу между нашими государствами и подчеркнула заинтересованность в укреплении хороших отношений и в будущем.

В свою очередь посол Турции поблагодарил за «Медаль демократии», высшую награду законодательного органа страны, полученную по случаю 30-летия Парламента Республики Молдова за выдающийся вклад в продвижение, развитие и углубление молдавско-турецких отношений, а также в знак высокой признательности за поддержку, оказанную нашей стране.

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