Зинаида Гречаный пригласила своего турецкого коллегу посетить с визитом Молдову

Зинаида Гречаный провела сегодня телефонный разговор с Председателем Великого Национального Собрания Турецкой Республики Мустафой Шентопом. Собеседники рассмотрели вопросы сотрудничества между Республикой Молдова и Турецкой Республикой, в том числе на уровне законодательных институтов, а также в рамках региональных и международных межпарламентских организаций.