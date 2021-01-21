Зинаида Гречаный пригласила своего турецкого коллегу посетить с визитом Молдову

Зинаида Гречаный провела сегодня телефонный разговор с Председателем Великого Национального Собрания Турецкой Республики Мустафой Шентопом. Собеседники рассмотрели вопросы сотрудничества между Республикой Молдова и Турецкой Республикой, в том числе на уровне законодательных институтов, а также в рамках региональных и международных межпарламентских организаций.
Они также обсудили меры борьбы с коронавирусной инфекцией и социально-экономические последствия пандемии. Спикер молдавского парламента повторно пригласила Мустафу Шентопа посетить нашу страну с официальным визитом.
– Убеждена, что визит Председателя Великого Национального Собрания Турецкой Республики в Республику Молдова будет способствовать укреплению отношений сотрудничества и дружбы между нашими странами, – отметила Зинаида Гречаный на своей странице в соцсети.
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