Зинаида Гречаный пригласила своего турецкого коллегу посетить с визитом Молдову

Зинаида Гречаный пригласила своего турецкого коллегу посетить с визитом Молдову
Зинаида Гречаный провела сегодня телефонный разговор с Председателем Великого Национального Собрания Турецкой Республики Мустафой Шентопом. Собеседники рассмотрели вопросы сотрудничества между Республикой Молдова и Турецкой Республикой, в том числе на уровне законодательных институтов, а также в рамках региональных и международных межпарламентских организаций. 

Они также обсудили меры борьбы с коронавирусной инфекцией и социально-экономические последствия пандемии. Спикер молдавского парламента повторно пригласила Мустафу Шентопа посетить нашу страну с официальным визитом.
– Убеждена, что визит Председателя Великого Национального Собрания Турецкой Республики в Республику Молдова будет способствовать укреплению отношений сотрудничества и дружбы между нашими странами, – отметила Зинаида Гречаный на своей странице в соцсети. 
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md