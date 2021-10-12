Зинаида Гречаный представит Парламент РМ на Евразийском женском форуме

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Евразийский женский форум, проводимый с 2015 года на регулярной основе, стал крупнейшей международной площадкой, объединяющей женщин – лидеров со всех континентов планеты, для обсуждения роли женщин в современном мире и выработки общих подходов к решению глобальных проблем. Мероприятие пройдёт с 13 по 15 октября в Санкт-Петербурге. Организаторами являются Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств.

В условиях новых вызовов и угроз, с которыми столкнулся весь мир, ключевая тема третьего Евразийского женского форума будет посвящена роли женщин в построении стабильного и безопасного будущего – «Женщины: глобальная миссия в новой реальности» приобретает особую актуальность. В основе программы лежит платформенный подход, который позволяет систематизировать направления дискуссий, посвященные обсуждению миссии женщин в формировании новой повестки мира и доверия, сохранении здоровья, развитии экономики и цифровизации, а также сохранении планеты и реализации социальных преобразований.

Деловая программа форума включает пленарные заседания, стратегические и экспертные сессии с участием международных организаций, дискуссионные площадки, в том числе с лидерами общественного мнения, паритетные дискуссии, государственно-частные и бизнес-диалоги, вебинары, воркшопы и деловые завтраки. Парламент РМ на мероприятии представит Зинаида Гречаный.

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